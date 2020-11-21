Son dakika gündem: Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı
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Son dakika gündem: Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı

21.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:08
Son dakika gündem: Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı

Son dakika haberi: Trabzon'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Trabzon'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Düzköy ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, çeşitli çaplarda 346 mermi, 43 boş kovan, nişangah, tetik tertibatı ve icra yayı gibi çeşitli silah parçaları ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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