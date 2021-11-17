Son dakika gündem: Trabzon'da Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, dün vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi'nde organize edilen gıyabi cenaze namazına, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Trabzon Genç İHH Başkanı Ahmet Abdullah Çıtlak, namazın ardından yaptığı açıklamada, "Üstadın dünya sürgünü sona erdi ve en sevgiliye kavuştu. Allah rahmet eylesin, ruhu şad, mekanı cennet olsun. Üstadın son yarım asırdır yetişen nesillerin şuurlarının oluşmasında büyük payı var." dedi.

Gruptakiler, Karakoç için dua edilmesinin ardından dağıldı.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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