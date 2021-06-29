Son dakika gündem: Trabzon'da şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Trabzon'un Of ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Saraçlı Mahallesi'nde gezinti yapan Z.A, bölgedeki şelalenin üst tarafında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.A'nın cesedi, sedye yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay