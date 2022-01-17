Son dakika gündem: Trabzon'da rahatsızlanan çocuğu sağlık personeli ambulansa kadar sırtında taşıdı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu.