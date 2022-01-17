Son dakika gündem: Trabzon'da rahatsızlanan çocuğu sağlık personeli ambulansa kadar sırtında taşıdı
Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu.
Kar yağışının etkili olduğu Kaymaklı Mahallesi'nde rahatsızlanan, ismi açıklanmayan 6 yaşındaki çocuğun ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Mahalle yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.
Ambulansın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Erhan Demirtürk, çocuğu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.