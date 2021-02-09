Son dakika gündem: Trabzon'da iki katlı evde çıkan yangında 3 otomobil yandı, ahırdaki hayvanlar telef oldu
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Son dakika gündem: Trabzon'da iki katlı evde çıkan yangında 3 otomobil yandı, ahırdaki hayvanlar telef oldu

09.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:03
Son dakika gündem: Trabzon'da iki katlı evde çıkan yangında 3 otomobil yandı, ahırdaki hayvanlar telef oldu

Son dakika haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında, ev ve önünde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi, ahırda bulunan 5 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 20 tavuk ile köpek telef oldu.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında, ev ve önünde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi, ahırda bulunan 5 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 20 tavuk ile köpek telef oldu.

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan Dursun Akyasan'a ait iki katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden aile, pencereden çıkarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bina ve önündeki 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 5 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 20 tavuk ve köpek telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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