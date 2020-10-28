Son dakika gündem: Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

28.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:01
Son dakika gündem: Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 60 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, 128 dinamit lokumu ele geçirildi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 60 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, 128 dinamit lokumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yomra ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tehlikeli madde kaçakçılığı" yapıldığı istihbaratı üzerine şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpeği İmha'nın da katıldığı aramalarda, 60 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, 128 dinamit lokumu, 1 pompalı tüfek ve 9 milimetre çapında 86 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Geert Wilders Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Işın Karaca Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 11:00:44. #1.14#
title