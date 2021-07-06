Son dakika haber... Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı
Son dakika gündem haberi: "TOSUNCUK" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi sürerken dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi.
"TOSUNCUK" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi sürerken dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi.
İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı. Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı