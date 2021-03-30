Son dakika gündem: Toprak Günü'nün 45. yılında Gazze'de "Ülkemin Baharı" adıyla fuar düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin Toprak Günü'nün 45. yılı dolayısıyla düzenlenen fuarda çiçek ve bitki fideleri ile geleneksel ürünler sergilendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin Toprak Günü'nün 45. yılı dolayısıyla düzenlenen fuarda çiçek ve bitki fideleri ile geleneksel ürünler sergilendi.

Gazze Belediyesi tarafından organize edilen, bir hafta sürecek etkinlik kapsamında yaklaşık 20 stant kuruldu.

Etkinliğin organizatörlerinden Nihad Şegelih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toprak Günü'nü hatırlamak, bu günü Filistinlilerin zihinlerinde kalıcı hale getirmek ve bu topraklarda kalıcı olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Taçlı dağ lalesi, ada çayı ve kekik gibi Filistin'de çokça yetişen çiçek ve bitkileri de fuarda sergilediklerini kaydeden Şegelih, vatan temalı, Filistinli kadınlar ve onların mücadelelerini anlatan tabloların da fuarda yer aldığını kaydetti.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha