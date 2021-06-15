Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV
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Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı-Ulubatlı altgeçidini su bastı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı-Ulubatlı altgeçidini su bastı. Su basan alt geçitte dakikalarca kurtulmak için çırpınan kediyi, orada çalışma yapan belediye çalışanı son anda kurtardı. Kediyi kurtaran görevli Yasin Çılgın, "Kedinin zor durumda olduğunu gördük ve müdahale ettik. Boğulmak üzereydi. Islanmış ve korkmuştu" dedi.

İstanbul'da sağanak etkili oldu. Bazı noktalarda yağış su baskınlarına neden oldu. O noktalardan biri de Topkapı Ulubatlı altgeçidi oldu. Altgeçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü. Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı çalışanı Yasin Çılgın kurtardı. Çılgın, kediyi alarak kuru bir alana bıraktı. Kuru alana bırakılan kedi, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı.

"MESLEKİ BİR GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ BİR GÖREV"

Kediyi kurtaran belediye çalışanı Yasin Çılgın, "Mesleki bir görevden çok, insani bir görev. Kedinin zor durumda olduğunu gördük ve müdahale ettik. Mutluluk verici bir durum. Bir can kurtarıyorsunuz. Boğulmak üzereydi. Islanmış ve korkmuştu. Yağmur almayan kuru bir alana bıraktım. Suyun derinliği bir metreden fazladır. Araçları, yola girmemeleri için geriye doğru yönlendirme yapıyorduk. O anda kediyi gördük ve müdahale ettik" dedi.

Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV
Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV
Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV
Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: TOPKAPI'DA KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN ÇALIŞAN: MESLEKİ GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ GÖREV - Haberler
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