Son dakika gündem: Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi... Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Evyaba Mahallesi yakınlarında Nizamettin H. (32) yönetimindeki 60 KU 320 plakalı otomobil yaya Seyfullah Peynirci'ye (44) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ön camdan içeri giren Peynirci olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız