Son dakika gündem: Tiyatro oyuncusu Levent Aykul, Kemer'deki evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Tiyatro oyuncusu Levent Aykul (61), Antalya'nın Kemer ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Tiyatro oyuncusu Levent Aykul (61), Antalya'nın Kemer ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Beycik Mahallesi'nde yaşayan Aykul'dan haber alamayan kardeşi Emel Kalkandelen, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ekiplerle eve giren Kalkandelen, Aykul'un hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aykul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin evde yaptığı incelemenin ardından sanatçının cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Oyuncu Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun