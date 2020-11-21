Son dakika gündem: Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı...Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı...Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

21.11.2020 01:50 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:54
Son dakika gündem: Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı...Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Tıp dünyasında yaptığı çalışmalarla tanınan, Genetik Tıbbi Biyoloji alanının öncüsü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti.

Tıp dünyasında yaptığı çalışmalarla tanınan, Genetik Tıbbi Biyoloji alanının öncüsü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca twitter hesabından duyurdu.

Twitter adresinden acı haberi paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi. "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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