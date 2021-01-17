Son dakika gündem: TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek
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Son dakika gündem: TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

17.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:06
Son dakika gündem: TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

Son dakika haber... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Batı Afganistan bölgesine hizmet veren yegane ihtisas hastanesi olan Herat Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Batı Afganistan bölgesine hizmet veren yegane ihtisas hastanesi olan Herat Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

Malzemenin teslimi için düzenlenen törende konuşan Herat Vali Yardımcısı Nur Ahmed Haydari, TİKA'nın çeşitli sahalarda projeler icra etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk ve Afgan halklarının dostluğunu pekiştirdiğini söyledi.

Haydari, 110 personele ve 100 yatak kapasitesine sahip hastanede günlük 250 civarında yenidoğan ve çocuk hastaya hizmet verildiğini belirtti.

Teknik donanım ve tıbbi malzeme eksikliğinin verimli ve etkili hizmet verilmesine engel olduğunu ifade eden Haydari, TİKA tarafından yapılan yardımla hastanenin sorununun giderildiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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