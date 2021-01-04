Son dakika gündem: TİKA, Afganistan'daki üniversiteye su kuyusu açtı

Son dakika haberi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Şehit Prof. Rabbani Eğitim ve Öğretim Üniversitesine su kuyusu açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Şehit Prof. Rabbani Eğitim ve Öğretim Üniversitesine su kuyusu açıldı.

Afganistan'ın öğretmen yetiştiren en büyük üniversitesi özelliğine sahip Şehit Prof. Rabbani Üniversitesinin kampüsünde yapılan ve mevcut merkezi sistemine entegre edilen su kuyusundan yaklaşık 10 bin öğrenci yararlanacak.

Su kuyusunun açılışında konuşan Rektör Prof. Leyluma Şerifi Yama, üniversite içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin su sorunu yaşadığını ve bu su kuyusunun hizmete sunulmasıyla bu sorunun da giderilmiş olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA olarak Afganistan'da eğitim ve sağlık sektörlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Açılan su kuyusunun kampüsün merkezi sistemine entegre edilmesiyle üniversite camiasının su sorununun çözümüne katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çal, bundan sonraki süreçte de Afganistan halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat