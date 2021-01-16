Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı
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Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı

16.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:35
Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'de ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR'de ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Alpu Karayolu'nun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin G. yönetimindeki 26 BA 723 plakalı ticari araç, önünde giden Ekrem K. yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. Traktör, ikiye bölündü.Yaralanan sürücüler Yasin G. ve Ekrem K., ihbar üzerine gelen ambulansla Alpu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ekrem K., daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ticari araç sürücüsü Yasin G. ise Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika gündem: Ticari aracın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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