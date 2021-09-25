Son dakika gündem: Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.
AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri