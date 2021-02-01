Son dakika gündem: ThyssenKrupp, çelik biriminin satışı için Liberty Steel'in güncellediği teklifi inceliyor
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Son dakika gündem: ThyssenKrupp, çelik biriminin satışı için Liberty Steel'in güncellediği teklifi inceliyor

01.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:30
Son dakika gündem: ThyssenKrupp, çelik biriminin satışı için Liberty Steel'in güncellediği teklifi inceliyor

Edinilen son dakika haberine göre Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'ın Üst Yöneticisi (CEO) Martina Merz, İngiliz rakibi Liberty Steel'in, ThyssenKrupp'un çelik birimini satın almasına yönelik verdiği teklifi artırdığını belirterek, satış konusunda karar vermediklerini, teklifi çok dikkatli bir...

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'ın Üst Yöneticisi (CEO) Martina Merz, İngiliz rakibi Liberty Steel'in, ThyssenKrupp'un çelik birimini satın almasına yönelik verdiği teklifi artırdığını belirterek, satış konusunda karar vermediklerini, teklifi çok dikkatli bir şekilde incelediklerini söyledi.

Merz, ThyssenKrupp Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, şirketin çelik biriminin satışı için çalışmaların sürdüğünü, henüz bir karar verilmediğini bildirdi.

İngiliz rakibi Liberty Steel'in, ThyssenKrupp'un çelik birimini satın almaya yönelik verdiği teklifi artırdığını aktaran Merz, güncellenmiş bu teklifi çok dikkatli bir şekilde incelediklerini kaydetti.

Merz, Liberty Steel'in teklifine ek olarak, Alman şirketin çelik biriminin yeniden yapılanması gibi diğer alternatifler üzerinde de çalıştıklarını ifade ederek, "Her ikisi de (satış ve yeniden yapılanma) dikkat gerektiriyor. Ancak her ikisi de ThyssenKrupp için çekici bir çözüm olabilir." dedi.

Çelikten deniz altılara, asansörlerden otomobil parçalarına kadar birçok alanda üretimi bulunan ThyssenKrupp, dünya çapında 100 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Mayıs 2019'da başta çelik biriminde olmak üzere 6 bin kişinin işine son vereceğini duyuran ThyssenKrupp, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada da gelecek yıllarda 5 bin kişinin daha işine son verilmesinin beklendiğini belirtmişti.

ThyssenKrupp CEO'su Merz de Kovid-19 salgınının şirket için büyük bir baskı kaynağı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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