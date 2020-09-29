Son dakika gündem: Teslim olan terörist, 9 aylık çalışmayla ikna edilmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Teslim olan terörist, 9 aylık çalışmayla ikna edilmiş

29.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:51
Son dakika gündem: Teslim olan terörist, 9 aylık çalışmayla ikna edilmiş

Son dakika haberi: MARDİN'in Nusaybin ilçesinde önceki gün teslim olan 2 teröristin İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen uzun ve titizlikle sürdürülen ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu ortaya çıktı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde önceki gün teslim olan 2 teröristin İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen uzun ve titizlikle sürdürülen ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu ortaya çıktı. 'Berivan Avaşin' kod adlı Nalin Önler'in 9 aylık ikna çalışması sonucu, 'Şervan Malazgirt' kod adlı Nevzat Çakan ile birlikte Nusaybin sınırında güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu öğrenildi.

Son zamanlarda hem yurt içinde hem yurt dışında büyük darbe alan terör örgütü PKK'daki çözülmeler de hız kazandı. Örgütle mücadeleyi aralıksız sürdüren jandarma ekipleri terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'dan PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılından beri örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Berivan Avaşin' kod adlı Nalin Önler'in, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen 9 aylık ikna çalışmasının ardından teslim olması sağlandı. Önler ile birlikte yine İstanbul'dan terör örgütüne katılan ve 2020 yılının başlarından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten 'Şervan Malazgirt' kod adlı Nevzat Çakan da yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK kamplarından kaçarak Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu öğrenildi. Teslim olan teröristlerin sorgusuna İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Volkan Bozkır Devlet Bahçeli
Magazin Gülay Esra Erol Ivana Sert Serenay Sarıkaya
Spor Babel Can Bartu Okan Buruk Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Teslim olan terörist, 9 aylık çalışmayla ikna edilmiş - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 16:53:38. #1.15#
title