Son Dakika | TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı Açıklaması

22.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:25
Son Dakika | TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu ay sonu itibarıyla evsel amaçlı etil alkolün raflardan kaldırılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine, bandrollü şişeleri tercih etmeli.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu ay sonu itibarıyla evsel amaçlı etil alkolün raflardan kaldırılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine, bandrollü şişeleri tercih etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "merdiven altı" üretilen kaçak alkollü içkinin can aldığına dikkati çekti.

Bu yöndeki haberlerin peş peşe geldiğini anımsatan Palandöken, "Aynı zamanda görme kaybı gibi birçok sorun yaşayan vatandaşlar da oldu. Etil alkole ulaşımın kolay olması, bandrollü alkolde ÖTV ve dolayısıyla fiyatın yüksek olması gibi birçok neden bu tür ağır sonuçlara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni düzenlemeyle etil alkole ulaşımın önünün kapandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kasım sonu itibarıyla da evsel amaçlı etil alkol artık raflardan kaldırılacak. Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine bandrollü şişeleri tercih etmeli. Etil alkolün internetten satışının yasaklanmasıyla bu gibi kötü haberlerin azalacağını düşünüyorum. Kasım sonu itibarıyla da evsel kullanım amaçlı etil alkol yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

İlgili Haberler

TESK Başkanı Palandöken: 'Alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak desteklenmelidir'
TESK Başkanı Palandöken: "Alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak desteklenmelidir"
TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere 'kış lastiği' uyarısı Açıklaması
TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere "kış lastiği" uyarısı Açıklaması
ÖSYM'den Kovid-19 pozitif adaylara 'bilgilendirme' uyarısı Açıklaması
ÖSYM'den Kovid-19 pozitif adaylara "bilgilendirme" uyarısı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Sibel Can Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 11:38:48. #1.14#
title