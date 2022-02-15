Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı - Haberler
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Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Mahmud Alhalbi - Güncel
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Son dakika haberine göre - Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

- Terör örgütü PKK/ Ypg'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

AZEZ - Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentine terör örgütü PKK/ Ypg tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi.

Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - Güncel

Saldırı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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