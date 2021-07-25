Son dakika gündem: Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de sivillere saldırdı: 7 yaralı

Son dakika haberler... HATAY Valiliği, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e düzenlediği füze saldırısında 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

HATAY Valiliği, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e düzenlediği füze saldırısında 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından Afrin kent merkezine 5 füze atışı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Atılan mühimmatın infilak etmesi neticesinde 7 sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu