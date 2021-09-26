Son dakika gündem: Terme'de ambulans kaza yaptı, 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Terme'de ambulans kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Terme'de ambulans kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Samsun'un Terme ilçesinde hasta taşıyan ambulansın hafif ticari araçla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde hasta taşıyan ambulansın hafif ticari araçla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ordu'dan Samsun'a hasta götüren Taşkın A. idaresindeki 52 ACA 834 plakalı ambulans, eski otogar kavşağına doğru hareket eden Mehmet A. idaresindeki 55 KL 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Mehmet A. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

 Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Kerem Kamışlı
Spor Marcao Salih Uçan Şenol Güneş Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Terme'de ambulans kaza yaptı, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 21:57:11. #1.12#