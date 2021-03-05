Son dakika gündem: Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi
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Son dakika gündem: Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi

05.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:30
Son dakika gündem: Tepebaşı'ndaki pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve AVM'lerde Kovid-19 denetimi

Son dakika haber: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafiğin yoğun olduğu Porsuk Bulvarı, İsmet İnönü, Cengiz Topel ile Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddelerindeki kontrollerde, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Araçlarda dezenfektasyonlarının da kontrol edildiği uygulamada, sürücüler ve yolcuların HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi.

Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Ekrem Birsen ise kontrollü normalleşme süreci kapsamında işyeri denetimlerine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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