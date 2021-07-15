Son dakika gündem: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
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Son dakika gündem: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Son dakika gündem: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Teröristlerce Afrin kent merkezine yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 sivil de yaralandı.

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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Son dakika gündem: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı - Haberler
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