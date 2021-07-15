Son dakika gündem: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.