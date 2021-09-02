TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
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TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik, kaçakçılık, özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla Saray'ın Ayazpaşa Mahallesi'nde şafak vakti operasyon düzenlendi. Havadan dronla takip edilen operasyonda daha önce belirlenen 14 adreste arama yapıldı. Aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, 48 fişek, 9 tabanca mermisi, bin 848 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyonda 5'i uyuşturucu ticareti yapma, hırsızlık suçlarından aranan toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi ilçesinde de sokak satıcılarına yönelik, 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 21 mermi, 10 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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