Son dakika gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa

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Son dakika haber: Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Niğde'ye yaptığı ziyarette Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini bildirdi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Niğde'ye yaptığı ziyarette Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini bildirdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada Halisdemir'in şehit kabrini ziyareti sonrası Halisdemir ailesini de ziyaret ettiğini belirtti.

Ergene'de Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nın fotoğraflarını Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir ve yeğeni aynı zamanda Çukurkuyu Belediye Başkanı Ömer Halisdemir'e takdim ettiğini ifade eden Yüksel, "Şehit Halisdemir tarih yazdı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran Halisdemir hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye kaydetti.

Çorlu'da "Mart Dokuzu Şenlikleri" yapılacak

Çorlu Belediyesi, "Trakya'nın Nevruzu" olarak bilinen Mart Dokuzu geleneğini yeniden canlandırmak için "Mart Dokuzu Şenlikleri" düzenleyecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, insanların yeşil alanlarda bir araya gelerek baharın gelişini kutladığı, yemekler yiyip eğlendiği, Trakya'dan Anadolu'ya yayılan unutulmaya yüz tutmuş önemli geleneklerimizden Mart Dokuzu etkinliklerinin Çorlu'da yeniden yaşatılacağını söyledi.

Çorlu Belediyesi Hobi Bahçesi'nin açılışının da gerçekleşeceği şenliklerde birbirinden farklı etkinlikler düzenleneceğini belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Soğan kabuğu ile yumurta kaynatma geleneğinin de yaşatılacağı şenliğe katılanlara yiyecek ve içecek ikramı yapılacak. Şenlikte ayrıca yeni kurulan Çorlu Belediyesi Bando ve Orkestrası ilk kez sahne almış olacak ve katılanlara keyifli bir gün yaşatacak. Mart Dokuzu Şenlikleri'ne Çorlu Belediyesi Hobi Bahçesi'nde yer alan bahçelerin sahipleri de katılacak.

Anahtar tesliminin gerçekleşeceği etkinlikte Hobi Bahçesi de resmen açılmış olacak. Bahçe sahipleri yıl boyunca bahçelerinde ekim yapabilecek ve kendi sebze meyvelerini yetiştirmenin keyfine varabilecek. 27 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak Mart Dokuzu Şenlikleri'ne tüm halkımız davetli olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel