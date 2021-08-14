Son dakika gündem: Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun, hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tamer Artun, hayatını kaybetti.
Artun (34), 59 AR 999 plakalı otomobiliyle Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyir halindeyken Ahievren Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip karşıya geçmek istedi.
Bu sırada B.S'nin kullandığı 34 BPE 760 plakalı otomobil önce Artun'a, ardından park halindeki otomobiline çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Artun'un cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan B.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman