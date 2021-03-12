Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

12.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:20
Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 90 pakette eroin, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 lira ele geçirdi.

Operasyonda İ.P, H.P, S.P. ve R.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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