Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ikamette yapılan aramada, 38,20 gram eroin, 48 paket sentetik uyuşturucu, 1 paket esrar, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 145 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheli Ş.T. ve C.P.T, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel