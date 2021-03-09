Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:44
Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ikamette yapılan aramada, 38,20 gram eroin, 48 paket sentetik uyuşturucu, 1 paket esrar, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 145 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheli Ş.T. ve C.P.T, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:48:13. #1.14#
title