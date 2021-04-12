Son dakika gündem: Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çerkezköy ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman