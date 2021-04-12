Son dakika gündem: Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çerkezköy ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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