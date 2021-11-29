Son dakika gündem: Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karlıköy Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Necmi Balcı'ya (55) otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Balcı'yı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Balcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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