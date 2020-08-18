Son dakika gündem: Tekirdağ'da, otomobilde 1 kilo bonzai bulundu Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi, gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, N.İ. ve A.U.'nun, İstanbul'dan Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde satılmak üzere otomobille yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Plakası açıklanmayan otomobil, takibe alındı. Çerkezköy'e girdiği sırada, kurulan uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Ön koltuk altına yapılan özel bölme içine gizlenmiş 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Sürücü N.İ. ve yanındaki A.U. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA