Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çarpışan tırların sürücüleri yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çarpışan tırların sürücüleri yaralandı.

M.K'nın kullandığı 34 YR 3101 plakalı tır ile S.A. yönetimindeki 34 EBV 348 plakalı tır Ballıhoca Mahallesi girişinde çarpıştı.

Çarpışma sonucu tırlar yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü M.K. ve tırda sıkışan diğer sürücü çıkarıldıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Muratlı-Büyükkarıştıran yolu tırların kaldırılmasından sonra tekrar açıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title