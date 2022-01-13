Son dakika gündem: Tekirdağ'da hurda deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak'ta bulunan bir hurda deposunun elektrik panosunda yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler depoda bulunan ve dumandan etkilenen Efe B. ve Barkın B'yi dışarı çıkararak Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından depoda soğutma çalışması yapıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet