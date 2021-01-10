Son dakika gündem: Tekirdağ'da "dur" ihtarında bulunulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da "dur" ihtarında bulunulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

10.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:38
Son dakika gündem: Tekirdağ'da

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araca "dur" ihtarında bulundu.

Ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheliler, aracı yakın bir yerde kapıları açık şekilde terk etti.

Araçta arama yapan ekipler, silah, 75 dolu fişek, reçeteli ilaç kutusunda 276 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 11:39:39. #1.15#
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