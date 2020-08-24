Son dakika gündem: Tekirdağ'da çıkan yangında 8 bin saman balyası kül oldu Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 bin saman balyası yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 bin saman balyası yandı. İshakça Mahallesi'nde Mustafa Dinç'e ait istiflenmiş saman balyalarının yanmaya başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında 8 bin saman balyası kül oldu. Sabotaj iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA