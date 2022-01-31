Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Muratlı ilçesinde ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Muratlı ilçesinde ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilsırt Mahallesi'nde V.U'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Ahırın sahibi yangını söndürmeye çalıştığı esnada dumandan etkilendi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından V.U. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Münir Karaloğlu, Yangın, Güncel, Haber

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