Son dakika gündem: Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi

27.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:05
Son dakika gündem: Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik Yavuz Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, K.K, E.Ç, Z.K. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.K. ve H.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen K.K. ve E.Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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