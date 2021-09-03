Son dakika gündem: Tekirdağ'da "17. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri" başladı
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da "17. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri" başladı

Son dakika gündem: Tekirdağ'da '17. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri' başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri" başladı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri" başladı.

Karadeniz Mahallesi Hayrabolu Yolu üzerindeki şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i, Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindekiler karşıladı.

Vatandaşlar şenlikte Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buluyor.

Akyüz, yaptığı açıklamada, 17 yıldır şenlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Trakya'da yaşayan herkesi özellikle Karadenizli hemşerilerimizi şenliğe bekliyoruz. Memleketinden uzakta olan gurbetçi kardeşlerimiz bu şenlikte memleket hasreti gideriyor. Burada yöresel ürünler, kemençe ve Karadeniz'den esintiler var. Şenliğin son gününe kadar vatandaşlar doyasıya eğlenecek." dedi.

Şenlik 5 Eylül Pazar günü sona erecek.

Son dakika gündem: Tekirdağ'da '17. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri' başladı
Son dakika gündem: Tekirdağ'da '17. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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