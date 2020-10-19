Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AA'ya konuştu: "Ermenistan savaş suçu işliyor"
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AA'ya konuştu: "Ermenistan savaş suçu işliyor"

19.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:18
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AA'ya konuştu:

Son dakika haber... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere saldırarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere saldırarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın beslediği terör yapılanlarının Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine sürekli saldırıda bulunduğunu belirten Şentop, Azerbaycan ordusunun bunun üzerine vatan topraklarını kurtarmak için harekat başlattığını kaydetti.

Azerbaycan'ın bununla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki "meşru müdafaa" hakkının gereğini yerine getirdiğini vurgulayan Şentop, Azerbaycan ordusunun operasyonlarında uluslararası hukuka uygun davranarak sadece askeri hedeflerle mücadele ettiğini belirtti.

Ermenistan güçlerinin ise sivilleri bombaladığını hatırlatan Şentop, "Azerbaycan ise uluslararası hukuka ve savaş ahlakına uygun bir şekilde hareket ediyor. Ermenistan bunu yapmıyor. Savaş hukukuna riayet etmeyen, sivilleri hedef alıp bombalayan bir devletten ateşkese riayet etmesini beklemek de abestir. " ifadesini kullandı.

"Ermenistan'ın UCM'de yargılanması mümkün olabilir"

Şentop, Ermenistan'ın Gence'ye ve diğer illere füzelerle saldırmasını şöyle değerlendirdi:

"Bu, Cenevre sözleşmesine göre bir savaş suçudur. Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmamakla beraber Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaş suçlarıyla ilgili kuracağı bir mahkemede ve UCM'de yargılanması mümkün olabilir Roma statüsüne göre. Ama bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar."

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AA'ya konuştu: 'Ermenistan savaş suçu işliyor'
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AA'ya konuştu: 'Ermenistan savaş suçu işliyor'
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop AA'ya konuştu: 'Ermenistan savaş suçu işliyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

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