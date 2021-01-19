Son dakika gündem: Tayvan askeri tatbikat düzenledi

Tayvan, ülkenin batısında tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Ada'nın batısındaki Şincu kentinde bulunan Hukou Ordu Üssü'nde düzenlenen tatbikatta tank, havan ve zırhlı araçlar yer aldı.

Tatbikata katılan askeri unsurların sayılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Tayvan Siyasi Savaş Departmanı Direktörü Tümgeneral Chen Cheng-ji, tatbikata ilişkin "Tayvan Boğazı'nın etrafında ne olursa olsun vatanımızı koruma kararlılığımız asla değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Chen, "tatbikatın, Tayvan'ın güç gösterisi yoluyla barışı sürdürme ve kararlılığının göstergesi olduğunu" belirtti.

Tatbikatın Çin ile ABD arasındaki Tayvan geriliminin artığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Tayvan makamlarından yapılan açıklamada, 8 gündür Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) Çin ordusu tarafından izinsiz girişler olduğu belirtilerek, dün de Çin ordusuna ait 3 askeri uçağın Ada'nın güneybatısındaki ADIZ'a girdiği kaydedilmişti.

Bu üç askeri uçağın taktik keşif, denizaltı avcısı, elektronik harp özelliğinde olduğu belirtilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı