Son dakika gündem: Tatar, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının yeri ve zamanının açıklanmasını memnuniyetle karşıladı
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Son dakika gündem: Tatar, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının yeri ve zamanının açıklanmasını memnuniyetle karşıladı

26.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:38
Son dakika gündem: Tatar, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının yeri ve zamanının açıklanmasını memnuniyetle karşıladı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenecek, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yer alacağı 5+1 formatındaki gayriresmi toplantının yerinin ve tarihinin açıklanmasını...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenecek, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yer alacağı 5+1 formatındaki gayriresmi toplantının yerinin ve tarihinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tatar, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin, 5+BM gayriresmi toplantısının tarih, yer ve amacını açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gerçekçi bir zeminde uzlaşı mümkündür. Türkiye'nin destek verdiği iki devletin egemen eşitliği ve iş birliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs meselesinin çözümü çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan gayriresmi beşli konferansın tarihini ve yerini resmen duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

BM, 27-29 Nisan'da, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi 5+1 toplantı düzenleneceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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