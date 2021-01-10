Son dakika gündem: Taşova'da odun yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Taşova'da odun yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

10.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:32
Son dakika gündem: Taşova'da odun yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Taşova ilçesinde odun yüklü kamyonda çıkan yangın odunlara sıçramadan söndürüldü.

Taşova ilçesinde odun yüklü kamyonda çıkan yangın odunlara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe köyü eski orman deposu yolunda Şafak Beyazoğlu'nun kullandığı plakası belirlenemeyen odun yüklü kamyon, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.

Kamyonu durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını odunlara sıçramadan söndürdü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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