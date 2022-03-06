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Son dakika gündem: Tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tömük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokakta Mahmut D. ile Ali Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Mahmut D, av tüfeğiyle Ali Ö'yü vurup aynı silahla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mahmut D. ve Ali Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.

Son dakika gündem: Tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

Son dakika gündem: Tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

Son dakika gündem: Tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

AA - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, İntihar, Mersin, Güncel, Haberler

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