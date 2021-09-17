TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, tartıştığı eşi Gurbet Fida'yı (24) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, başında bekleyen Ali Fida (24), mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, tartıştığı eşi Gurbet Fida'yı (24) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, başında bekleyen Ali Fida (24), mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Eylül'de, Lice ilçesi Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gurbet Fida, eşi Ali Fida ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Ali Fida, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle eşine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, av tüfeğiyle eşinin başında bekleyen Fida'yı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Gurbet Fida, hayatını kaybetti. Fida'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Fida ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:42:15. #1.12#