Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi - Haberler

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Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

Bir son dakika haberine göre Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle buluşmasında, vatandaşların talep ve sorunları dinlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle buluşmasında, vatandaşların talep ve sorunları dinlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, birim amirleri ve ekipler, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlendiği etkinlikte, yapılan çalışmalar anlatıldı.

Fil, etkinlikteki konuşmasında ilçenin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olduklarını belirterek, kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu kaydetti.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Bahçe, Güncel, Haberler

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