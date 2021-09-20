Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gökpınar Barajı'nın her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gökpınar Barajı'nın her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, beraberindeki Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililerle Günyüzü ilçesindeki Gökpınar Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Baraj gövdesinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra inşaat sahasındaki ekskavatörü kullandı.

Barajın su tutması için kapak kapatma işlemini gerçekleştiren Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökpınar Barajı'nın su tutmaya başladığını belirterek, barajın Eskişehir ve bölgesine hayırlı olmasını diledi.

Barajın yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacminin bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi. Eskişehir'in Günyüzü ilçesi ile Ankara'nın Polatlı ilçelerine hitap ediyor. Toplamda da 60 bin dekarlık alanda sulamaya açılacak. Sulamayla ilgili ihalelerin 4'te 3'lük kapsamında olan kısmına, sene başından önce ihaleye çıkmak suretiyle diğer kalan kısmına da önümüzdeki yılın ortasına varmadan ilk çeyrekte onun da ihalesini yapmak suretiyle de sulamaya 60 dekarlık fayda sağlamış olacağız. Sakarya Nehri'ndeki su akımı ve rejim de bu barajımızla daha düzenli ve daha güvenli hale gelecek. Bu projemizin toplam maliyeti 510 milyon lira. Şu andaki kısmının maliyeti ise 270 milyon lira. Her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacak çünkü neredeyse 60 bin dekarın sulamaya açılmasıyla beraber dekarda alınan zirai gelir 1000 ila 1500 lira civarında artış sağlayacak. Bunun da aşağı yukarı ekonomiye olan katkısı da senelik 75 milyon lira civarında olacağını tahmin ediyoruz."

8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde alan sulanacak

Bakan Pakdemirli, 8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulamaya başlayacağını ve bölgede yılda iki ürün alınacağını vurguladı.

Söz konusu alanın bugün 5 bin dekarında sulanmaya başlandığını anlatan Pakdemirli, "Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. Hububatın yanında çok farklı ürünlerin bölgede üretileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler fotoğraf çektirdi.

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Düm Tek Tek
Spor Abdullah Avcı Cristiano Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Alex Teixeira Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eskişehir'deki Gökpınar Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:45:34. #1.12#