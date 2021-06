Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin sayesinde bu ülke ekonomisi senede 335 milyar lira üretim ve gayrisafi milli hasıla üretiyor." dedi.

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Pakdemirli, Türkiye-İran sınırındaki Aralık ilçesi ile Ağrı Dağı arasında yer alan Erozyonla Mücadele sahasını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Melekli beldesine geçen Pakdemirli, burada düzenlenen kayısı hasadı şenliğine katıldı. Şenlikte kurulan fuarları gezen Pakdemirli, çiftçilerden ürünler hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki önemli kayısı üreticilerinden olduğunu belirtti.

"Kayısıyla ilgili hep Malatya ile Elazığ arasında bir çekişme olurdu ama görünüyor ki artık Iğdır da bu işte iddiayı koymuş durumda." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yani Iğdır da iddialı olduğunu gösteriyor. Çeşitleriyle, farklılıklarıyla ve iri çeşitleriyle hakikaten farklı bir yere geldiğini de gösteriyor. Kabaca baktığımız zaman Türkiye dünyada birinci sırada, üretimde, ihracatta da birinci sırada. Kabaca yarısı taze tüketiliyor. Iğdır da bunun önemli bir miktarını üretmeye başlamış. Yaklaşık 40 bin dekar alanda 400 bin ağaç yaklaşık da 40 bin ton üretim var. İnşallah Iğdır daha da fazlasını yapmaya aday."

Pakdemirli, çok yoğun bir program için Iğdır'a geldiklerini ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılışını yaptıklarını aktararak, "Bakanlığımızın ve benim de çok önem verdiğim bir birimini kazandırdık. Iğdır'a bir bölge müdürlüğü açtık. Bölge müdürlüğü özellikle küçük illerde son derece önemli, kamunun oraya yerleşmesi, orayı bir ilgi ve çekim merkezi haline getiriyor. Biz bakanlıkta bölge müdürlüğü konusu açıldığı zaman Kars'a mı, Iğdır'a mı, Ağrı'ya mı olsun, ben özellikle kesin bir ağırlık koyarak dedim ki Iğdır'a yapacağız." diye konuştu.

"Destek bizden, üretmek sizden, bereket de Allah'tan"

Bakanlık olarak Iğdır'da kayısı üretiminin geliştirilmesi ve üreticinin gelirinin artırılması için her şeyin seferber edileceğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Topraklar güzel, verimli ama su ve sulamayla ilgili her ne kadar bizdeki rakamlar farklı da olsa burada eskiyen sulama sistemlerini hızlı bir şekilde yenilemek için çaba ve gayret ortaya koyacağız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projeleriyle 2 bin 300 dekar yeni kayısı bahçesi burada gerçekleşti. Bunun anlamı şu; Iğdır'da kayısı bahçeleri son 3 senede toplamda yüzde 5 büyüdü. Bakanlık olarak kayısıya birçok destek veriyoruz, fidan desteği 100 ile 300 liraya kadar dekarda, mazot, gübre desteği 23 lira dekarda, organik gübre desteği organik yapıyorsak 50 ile 100 lira dekarda, iyi tarım uygulama desteği 20 ile 40 lira dekarda, üstüne küçük aile işletme desteği, toprak analizi desteği, TARSİM desteği, yatırım desteği, kredisi, kırsal kalkınma. Siz yeter ki üretin. Destek bizden, üretmek sizden, bereket de Allah'tan. Yani biz sizler üretin diye bu işin hep arkasında olacağız."

"Suyun parası ucuz da olsa mücevher gibi, altın gibi davranmamız gerekiyor"

Pakdemirli, Türkiye'de bu yıl kuraklığın yaşandığını ve kuraklıkla suyun öneminin daha da ortaya çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun Türkiye bugün ihracatının fazlasını veren, her yıl ihracatını arttıran, üretimini arttıran, cumhuriyet tarihinde üretim rekorları kıran bir ülke haline geldi. Bu sene kuraklığı yaşıyoruz, hububatta yaşadık, meyvede yaşadık, birçok alanda yaşadık. İnşallah rabbim bir daha bu coğrafyaya kuraklık vermesin ama suya da eskisi gibi davranmayacağız 'sudan ucuz' demeyeceğiz. Suyun parası ucuz da olsa mücevher gibi, altın gibi davranmamız gerekiyor. Çünkü tüm Türkiye'nin su kaynaklarına baktığımız zaman yüzde 70'ini bizler, tarımın paydaşları tüketenleriz. O yüzden bu suyu tüketirken üretime daha fazla yönlenecek şekilde, daha az kayıp oluşturacak şekilde her beraber inşallah kullanacağız."

"Dijital Tarım Pazarına tüm üreticilerimizi davet ediyorum"

Iğdır kayısısının kalitesinin ve katma değerinin daha çok arttırılmasının yolunun bulunması gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Coğrafi işaretimiz zaten var ama özellikle coğrafi işaretli Iğdır ürünlerini uzak coğrafyalarda da satmayı ve bunlardan da gelir elde etmeyi hepimizin öğrenmesi lazım. Bugün artık internet çağını, aradaki mesafelerin kapandığı bir çağı yaşıyoruz. Bu anlamda da bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bir proje var, Dijital Tarım Pazarı diye. Dijital Tarım Pazarı'nı kullanarak Iğdır'daki kardeşim Edirne'deki Ayşe teyzeye kayısısını taze veya kuru olarak satma imkanına da ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Üreten sizlersiniz, bundan dolayı teşekkür ediyoruz"

Bakanlık olarak çiftçinin ve üretici için aralıksız bir şekilde çalıştıklarını, çiftçilerin sorunlarını çözmek için projeler ürettiklerini belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir yanında aynı hevesle, aynı hedef üzerinde çalışıyoruz. Her sabah, her gün kalktığımızda farklı bir yerdeyiz. Belki gezmiş olduğumuz illerin sayısı 500'ü geçti, her bir ile beşer, altışar defa da gidilmiş oldu. Bakanlığımız her gün, her sabah çiftçimiz, üreticimiz, besicimiz, yetiştiricimiz için çalışıyoruz. Sizler eğer bir problem yaşıyorsanız bizler de o problemi içimizde hissediyoruz, sizler eğer gece uyumuyorsanız bizler de gece uyumuyoruz. Gece sizin ışıklarınız açıksa bizim de ışıklarımız açık, sizler için çalışıyoruz. Sizler için plan, proje ve dertlerinize derman üretmeye çalışıyoruz. Üreten sizlersiniz, bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin sayesinde bu ülke ekonomisi senede 335 milyar lira üretim ve gayrisafi milli hasıla üretiyor. Bunda tabi en başta emeği olan sizlere çok çok teşekkür ediyorum."

Azerbaycan ve Karabağ'daki son gelişmeler

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan kentin üç ülkeye komşu olması ve dört ülke topraklarını bir arada barındırmasından dolayı oldukça önemli bir il olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Tabi ki Azerbaycan ve Karabağ'daki son gelişmelerden dolayı da ister istemez Iğdır çok daha önemli olacak. Iğdır zaten çok güzel bir ilimiz, önemli bir ilimiz, iyi bir tarım kentimiz ama bununla beraber eğer komşularımız dostane ilişkiler yaşamış ve yaşatmış olsalardı sadece transit gelirleriyle Iğdır değil tüm komşularımıza yetecek kadar önemli bir yol trafiği burada olacaktı. Bundan sonrası için bu coğrafyada kartların tekrar karılması ve Karabağ ile ilgili gelişmelerden sonra ben inanıyorum ki Iğdır'ımız çok daha farklı bir yere gelecek." diye konuştu.

Pakdemirli, program sonunda örnek çiftçilere plaket verdikten sonra şenliğin gerçekleştirildiği bahçedeki ağaçlardan kayısı hasadı yapıp topladığı kayısıları sepete doldurdu.

