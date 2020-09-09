Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına... Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Kaynak: AA