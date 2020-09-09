Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına...
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
09.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:16
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
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Kaynak: AA