Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına...
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Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına...

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına...
09.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:16

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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