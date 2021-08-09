Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz.