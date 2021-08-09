Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin...
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Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin...

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.'
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı."
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Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin... - Haberler
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